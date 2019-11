'Code van Coppens' op VTM: koorddansen tussen educatie en entertainment

Aan alle mooie liedjes komt vroeg of laat een eind, en dus ook aan het charmante concept dat ‘Het lichaam van Coppens’ was. Van het laatste, zesde seizoen onthielden we dat de gemiddelde Vlaamse bierbuik – met de nodige zelfzorg en training – een carrière als sixpack mag overwegen. Het concept was simpel: Mathias en Staf Coppens stelden lijf en ledematen ten dienste van de wetenschap en dat leverde, naast enkele breuken, leerrijke én amusante televisie op.

De Coppensen zijn voor zover we weten ook maar mensen en dus is het gepermitteerd dat zij eens liever lui dan moe zijn. In de ‘Code van Coppens’ gidsen ze twee duo’s met bekende koppen door kamers met wetenschappelijke puzzels, proeven en opdrachten. Wie het eerst de code kraakt, wint niets maar heeft onderweg wel iets opgestoken over zaken waar je je anders nooit vragen over zou stellen – tenzij u vreemde hobby’s hebt, misschien. Het is moeilijk maar fijn koorddansen tussen educatie en entertainment.