Bij ‘De Battle’ liet je vermoedens van zelfrelativering echter varen zodra je de bijbehorende studio zag: de grootste van België volgens presentator Peter van de Veire, en zowel qua afmeting als lichtshow refereerde ze aan soortgelijke niet te relativeren formats als ‘The Voice van Vlaanderen’ en ‘Belgiums Got Talent’.

De strijd tussen België en Nederland, de kern van ‘De Battle’, vertaalde zich ook in het deelnemersveld: voor Nederland waren er cabaretier Najib Amhali en Katja Schuurman, Nederlands multitalent van wie je als Belg desondanks niet zo snel één verwezenlijking kon opnoemen. Voor België, zeg maar Vlaanderen, waren zoals bekend James Cooke en Gert Verhulst uitverkoren. De Belgisch-­Nederlandse tweespalt zag je ook in de samenstelling van hun opdrachtgevers, die zaten waar je tijdens ‘Belgiums Got Talent’ doorgaans de jury voor lief neemt. Nederland had besloten actrice ­Vivienne van den Assem en zanger Jan Smit wel even te kunnen missen, terwijl Vlaanderen zijn zelfstandigen uitgezonden had in de vorm van Jacques Vermeire en ­Elodie Ouedraogo. Nederland is op televisie nog altijd niet bij de deur, maar onbemind is daarom niet onbekend: vorige maand brachten Verhulst en Cooke een single uit met Smit na diens bezoek aan ‘Gert Late Night’, en ook Schuurman was onlangs nog te gast op de Evanna. Ze gaf er toen te kennen weleens en masse van bil te gaan in ’r jacuzzi: je vrolijk maken over zoiets hoort vandaag niet meer, maar vroeger kon zoiets nog ongestraft. Ook dat waren tijden.