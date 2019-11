'Wissel van de macht' op Canvas: 'Romeinse drama's en bloedspetters'

De aflevering zoomde in op de malaise bij de SP.A en de erfenis van Steve Stevaert, de zangerige cafébaas die de partij in 2003 nog één keer met de rimpelige kont over de lat van 20 procent stuwde, maar daarna snel vervelde tot schijnheilig paterke dat als een dief in de nacht weer naar Limburg vluchtte nadat het applaus voor hem was gestopt. Voortdurend ging het over begrafenissen (de afservering van Frank Vandenbroucke), dolken (Patrick Janssens in de rug van partijgenote en Antwerps burgemeester Leona Detiège) en bloedspatten op het behang (John Crombez en Bruno Tobback). Politiek is een harde stiel. ‘Maar de muziek die ik speel, is nog harder,’ nuanceerde Crombez. Of hij daarbij ‘Hammer Smashed Face’ van Cannibal Corpse in gedachten had, het nummer dat hij volgens niet geheel betrouwbare bronnen weleens placht af te spelen op het partijbureau als Tobback junior het woord nam, zei hij er niet bij.

Zeker het stuk over de defenestratie van Frank Vandenbroucke was ontluisterend. In 30 seconden pleegden vier kameraden van weleer een karaktermoord op hem. Freya Van den Bossche – ooit nog minister van Begroting en Overgesubsidieerde Zonnepanelen – schetste een vernietigend beeld van een groep oude SP.A-krokodillen die voorzitster Caroline Gennez op een avond bij zich hadden geroepen, en de opdracht gaven om Vandenbroucke kalt te stellen. Daarna lieten ze het arme kind moederziel alleen met het bebloede mes in haar handen. ‘Ik heb die mensen gevraagd om luidop te zeggen dat ze die beslissing steunden,’ zei Freya. ‘Niemand stond recht, terwijl ze met twintig op de foto hadden gekund.’