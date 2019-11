Om dat ziektebeeld te verbeelden, volgde een montage waarin eenzaamheid als bullet point over de tongen ging in praatprogramma’s. Eén deskundige had het daarbij over ‘preventie en detectie’ van eenzaamheid, alsof het dat soort bevlieging betrof waarbij slachtoffers een hardnekkige neiging vertonen om op een lijnvlucht naar Syrië te stappen.

Taveirne haalde ook het voorbeeld aan van bejaarden die pas maanden na hun verscheiden dood aangetroffen worden in hun woonst, gevonden door iemand die de overledene niet per se gemist had, maar die poolshoogte kwam nemen omdat het aroma van hun bovengrondse dood de spuigaten en de deurlijst uitliep. Gezien de doorgaans hoge leeftijd van zulke vergetenen had je ook kunnen argumenteren dat eenzaamheid dus evengoed een kwaal is die je de vorige eeuw al kon oplopen, maar omdat aandacht voor eenzamen, zij die net niet om attentie vragen, mogelijkerwijs weleens een verschijnsel van beschaving zou kunnen zijn, wou je nu ook niet al te fervent in de soep pissen.