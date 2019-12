Een 16-jarige puber had op school een broertje dood aan Frans: niet ongewoon op die leeftijd, maar omdat dreigen met Sint of Piet niet meer volstond, spoorden de ouders Jens Dendoncker aan om in hun plaats tot een gepast lik-op-stukbeleid over te gaan. Daar hadden ze danig plezier in: het risico je kinderen openlijk te vernederen zou een overweging kunnen zijn om hen toch maar niet in te schrijven voor ‘Hoe zal ik het zeggen’, maar hier ging het duidelijk om een vorm van immanente rechtvaardigheid.

De balorige knul werd onder het mom van een meet and greet blootgesteld aan twee vermeende fransozen die zijn idolen Daft Punk moesten verbeelden: onder hoongelach van zijn helden schuimde hij wanhopig de schaarse tableaux des conjugaisons af die hij toch ergens in zijn tienerbrein weggestopt moest hebben. Zijn ouders, die het alleen maar goed met hem meenden, lagen ondertussen verdekt opgesteld in een deuk. ‘Ik vind het niet erg,’ zei de jongen nadat Dendoncker zich op het einde kenbaar had gemaakt. Zo hoor je te reageren als je op de aanwezigheid van verborgen camera’s wordt gewezen, maar de toon was die van iemand die al uitkeek naar het moment in de verre toekomst waarop een beademingsapparaat uitgeschakeld moest worden.