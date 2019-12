'Killing Eve' op Canvas: 'Een sadistische psychopate met een gekneusde ziel'

Bij sommige reeksen, meestal de beste, weet je al na twee minuten dat je met iets bijzonders te maken hebt. De opening van ‘Killing Eve’ zet niet alleen de toon voor deze reeks, ze laat ons ook op geweldige wijze kennismaken met de twee hoofdpersonages die u acht afleveringen lang méér dan een beetje in de ban zullen houden. De dame met de slapende armen is Eve Polastri (Sandra Oh in haar eerste grote tv-rol sinds ‘Grey’s Anatomy’), een in de VS opgegroeide agente bij de Britse inlichtingendienst die tot bureauwerk is veroordeeld en ondanks haar scherpe geest amper serieus wordt genomen door haar superieuren. Wanneer ze wordt gerekruteerd voor een geheime eenheid die een beruchte huurmoordenaar op het spoor is, krijgt Eve de kans om te proeven van de actie waar ze al jaren van droomt. Hun doelwit is de vrouw uit het ijssalon: een supergetrainde, ijskoude en hyper- efficiënte Russische killer die onder de codenaam Villanelle opereert en in heel Europa toeslaat.

Villanelle komt er binnen de kortste keren achter dat Eve haar op de hielen zit – daar is ze tenslotte een super-getrainde huurmoordenaar voor – en spoedig is het niet meer helemaal duidelijk wie precies jacht maakt op wie. Langzaam maar zeker ontwikkelen de dames een bizarre en zelfs obsessieve fascinatie voor elkaar, en krijgt