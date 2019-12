Van opgeblazen sérieux geen spoor in - oké dan - deze documentaire. Wel veel archiefmateriaal, dat nog eens beklemtoonde hoeveel rake ideeën en geinige formats over de jaren heen gepasseerd zijn in ‘De ideale wereld’, eerst op VIER en daarna op Canvas, waar het programma geen reddingsboei maar een welkomstcomité met polonaise kreeg toegeworpen.

En niet één van die ideeën dat langer bleef hangen dan strikt noodzakelijk: ‘DIW’ heeft altijd harder aan zichzelf getimmerd dan de gemiddelde ‘Temptation Island’-deelneemster. Blije weerziens waren er met De Kleine Man, Didier van ‘De Hobbyhoek’ en diens alter ego Koen De Poorter. De Woordvoerder en andere fenomenen zoals Luc Haekens en Thomas Huyghe kregen vakkundige duiding van toonaangevende Marken à la Marc Didden en Mark Uytterhoeven (‘‘De ideale wereld' is als het monster van Loch Ness: iedereen praat erover, maar niemand heeft het ooit gezien’).