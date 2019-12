Valt er na zeventien seizoenen nog iets te pennen over ‘De slimste mens’ dat niet verdient linea recta naar de afprijsbakken van de televisiekritiek verwezen te worden? Misschien dit: dat je na zestien jaar ‘De slimste mens’ niet meer gekeken hoeft te hebben om de al even trouw terugkerende kritiek erop te raden. ‘Hoe vaak kan je je bescheuren met bakken over de molaren van een vijftiger?’, wordt er doorgaans dan retorisch gevraagd. In serieuzer kolommen vielen zelfs aantijgingen van seksisme. In zestien jaar durft de wereld namelijk te veranderen, soms ten goede, en de kunst is om de maatschappij daarbuiten te horen kraken tot in zo’n luchtdichte opnamestudio.

Het nieuwtje dat er ander tijden stonden aan te breken leek het voorbije seizoen evenwel de redactielokalen van Woestijnvis binnengesijpeld: waar je eerdere jaargangen vaker je innerlijke scherprechter wakker kon porren - ‘Hé, kan dit nog wel?’ - leek dit seizoen eerder op de vlakte wat betreft grollen over genderrollen. De dienstkloppende quizmaster daarentegen krijgt het wel nog als vanouds te verduren. Of misschien net des te meer. Uit hoofde van z’n beroep laat Erik van Looy zich getrouw en gedwee aanspreken op tanden, zangkwaliteiten en filmografie, nooit minder dan op kenschetsende wijze z’n broek vullend bij de welbekende pointe. Zelfs een nauwelijks verholen doodsbedreiging van Herman Brusselmans aan zijn adres liet Van Looy zich vorige week welgevallen: misschien bedenkt hij op zulke momenten dat hij als notoir zachtmoedige, en na aftrek van successierechten, de aarde zal erven. Of misschien beseft hij dat een publiek bij een commerciële zender meer te zeggen heeft dan bij een openbare omroep, en dat vaste prik, de goeiige betrouwbaarheid als lachstuip, er nu eenmaal altijd ingaat bij de massa. Pascalleke, nog een dagschotel. En het arsenicum.