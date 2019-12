'Kamp Waes': 'Grenzen verleggen' als vrijetijdsbesteding'

Eerder had de testosteronknobbel van de VRT, het vleesgeworden parallelparkeren, op aanporren van de vaderlandse strijdkrachten een oproep gedaan naar vrijwilligers die een special forces-opleiding wilden aanvatten voor de camera. De mot zit namelijk in het leger, en dus ook in die afdeling: het kruim wat betreft ‘s lands militaire slagkracht. Waes, je aldoor toesprekend met het sérieux van een prostaatonderzoek, zou geschikte kandidaten leveren, maar verder reikte zijn rol naar eigen zeggen niet.

De special forces werden door hem onomwonden ‘de bezielers’ van ‘Kamp Waes’ genoemd: reden tot argwaan voor wie zich nog ‘Televox’ herinnerde, de uitzendingen waarmee het leger jaren geleden al de uitdunnende rangen probeerde aan te dikken, en die in alle stijfheid enkel hun jaarlijkse prestatie in het nationale defilé moesten laten voorgaan. Die vorige rekruteringspoging leek bovendien weinig geholpen te hebben: dat er in de afwezigheid van een federale regering nog geen militaire coup van gekomen is, kan alleen maar wijzen op een prangende bloedarmoede bij het Belgische leger.