'Vandaag over een jaar' op Eén: 'Frêle veldbloemen plukken met een bokshandschoen'

Dra onthaalde Cath Luyten een eerste gast die tegen dat decor, een versmelting van bijdehante belichting, wandelwegen, en sofa’s die wel gemoedelijk oogden maar daarom nog geen goede bedoelingen inhielden, een voornemen zou zweren dat binnen het jaar vervuld moest worden. Cindy wou opnieuw leren paardrijden na een scheefgelopen epidurale die haar een rolstoel ingeduwd had. Alleen het voornemen al wekte applaus op bij het studiopubliek. De sfeer zat erin, maar al snel wou Luyten weten of Cindy kon steunen op een partner, en of haar wereld nu instortte toen ze het slechte nieuws vernam dat lopen noch paardrijden voortaan tot ‘r mogelijkheden zou behoren: een link emopraatje, en de psychologe die Luyten erin ambieerde te zijn had je maar wat graag aangegeven bij de desbetreffende vakvereniging. Toen Cindy toegaf euthanasie overwogen te hebben, werd het ronduit onbehaaglijk, en wenste je haar vakkundige hulp toe die liefst zo min mogelijk weghad van Cath Luyten.

In een oogwenk bevonden we ons een jaar later: de overgang voltrok zich vrijwel onopgemerkt, want Luyten had in beide tijdsgewrichten hetzelfde aangetrokken. Cindy kwam binnengepikkeld op krukken, maar paardrijden zat er niet meer in, vermeldde ze somber. ‘Hoe komt het? Zwaar jaar gehad?’, vroeg Luyten meewarig. ‘Gaat je niets aan!’, riep je plaatsvervangend naar je scherm, maar het antwoord was voor het gemak in een filmpje gegoten. Met afgrijzen keek je toe hoe Cindy huilend in bed hevige zenuwpijnen verbeet. ‘Een dier hadden ze uit z’n lijden verlost’, schreeuwde ze, en even later keek ze machteloos snikkend toe hoe haar paard afgevoerd werd naar een ongewisse bestemming - je hoopte maar dat het geen lijmfabriek betrof. Ondertussen probeerde de muziek je manu militari de put in te duwen. ‘Zoveel verdriet, daar worden we allemaal een beetje stil van’, vatte Luyten samen. Het publiek, op aangeven van hun in Noord-Korea aangekochte applausmeester, participeerde als vermoord.