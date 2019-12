Om die overtuiging kracht bij zetten, ontstak hij in een soloversie van ‘Er is een kindeke geboren’, en ter overreding had hij ook een eenzame uitgenodigd die zich nu ergens in de achtergrond en in geringe scherptediepte schuilhield. Dat de kerstspecial van ‘Bake off’ gewoon ‘s zomers ingeblikt was, en er meer kans was op een spontane bermbrand dan op een witte kerst, werd eerder omarmd dan verdoezeld, waardoor je er ook meteen mee ingenomen was. Van een spoedinjectie ironie is nooit iemand gestorven, zo weet ‘Bake off Vlaanderen’ al langer. Voor twee injecties zou dat dan ook wel gelden.

Met dat uitgangspunt traden er als deelnemers vier bekende koppen aan wier verleden geen aanleg voor ernst deed vermoeden, wat ook opging voor hun culinair talent. Ben Segers, Cath Luyten, Tine Embrechts en ons aller Jeroom kregen als technische proef meteen een kerstbuche in de maag gesplitst. Een baksel voor gevorderden volgens juryleden Herman de Dender en Regula Ysewijn, die net ervoor door Segers met uitgestreken gezicht ‘Reguliera’ genoemd werd. ‘Is dat zo’n staaf?’, wou Segers weten, waarmee hij, hoewel volslagen kansloos, toch blijk gaf van een zeker culinair inzicht: wie niet weet wat hij bakt, kan er ook nooit iets van bakken.