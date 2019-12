'In Europa' op NP2: 'Nooit minder dan verdienstelijk'

Deze jaargang, meer dan tien jaar na de vorige, zou zich buigen over de recentste decennia, die hun kenmerkende smaak opliepen toen er overzee twee torens neervielen. De bedoeling was volgens Mak nog steeds: de geschiedenis op heterdaad betrappen. Daarbij ging hij ervan uit dat die geschiedenis zich herhaalt, en dat alleen wie het verleden kent met kennis van zaken de thermometer in de Europese strop kan ploffen.

De temperatuur werd gemeten in hoofdstukken, waarvan het eerste over Jean-Paul Borderie ging: anno 2019 stond hij als wijnboer met een zorgelijke blik druiven te bepampelen, maar in 1994 had hij als piloot meegemaakt hoe er op een mooie dag met dynamiet behangen moslimfundamentalisten zijn cockpit binnenstapten. Als entree executeerden ze twee passagiers, een derde joegen ze later een kogel in het hoofd: de opname over een openstaande microfoon klonk in alle brutaliteit geen seconde verouderd.