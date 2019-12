Al in de eerste minuten van de nieuwe, achtdelige tv-verfilming van ‘The Name of the Rose’ worden degens door bebloede karkassen geprikt en vlijt een naakte deerne zich tegen een wapperend tentzeil. De makers waren duidelijk niet zozeer geïnteresseerd in Umberto Eco’s erudiete historische thrillerroman, als wel in een nieuw ‘Game of Thrones’. Vandáár misschien dat ‘t zo’n sof is geworden.