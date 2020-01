Vergiffenis, meneer Van Ostaijen, maar een mens zou voor minder. Dezer dagen wordt een nietsvermoedende tooghanger om de oren geslagen met brandende bossen, Wereldoorlog III-doemscenario’s en de doffe ellende die zich ontvouwde in ‘De twaalf’ – nog een geluk dat Anderlecht op winterstage zat, of 2020 kon al meteen meedingen naar ‘meest tegenvallende jaar sinds 1939’. Enter Joris Hessels: met zijn nieuwe Canvas-programma ‘Gentbrugge’ heeft hij een alchemisch wondertje gemaakt dat metaal in goud verandert, of toch minstens cynisme in poëzie, in een bruisend joie de ­vivre. Zo heb ik al meteen plezier in het vermoeden dat tijdens heel de eerste aflevering als een kwistige fles cava bleef opborrelen: als er Vlaams Belangers naar ‘Gentbrugge’ kijken, dan zijn ze na afloop geen Vlaams Belangers meer.

Het concept is zoals alle beste tv-ideeën en alle slechtste Amerikaanse presidenten: belachelijk simpel. Omdat Joris Hessels, na twee jaar zoeken naar iets dat voor hem, zijn partner en zijn vierkoppige kroost een thuis zou kunnen worden, eindelijk een huisje gevonden had in het grijze uitgroeisel van de E17 dat ze ook weleens Gentbrugge of, dichter bij de dorpskern, Gengbreuge noemen, besloot hij het nuttige aan het aangename te koppelen en zijn inburgering te filmen met een cameraploeg die weleens naar de wonderbaarlijke programma’s van Kat Steppe (‘Een kwestie van geluk’) had gekeken. Gedurende een halfjaar ging Joris beroepsmatig op bankjes zitten en knoopte gesprekken aan met wie naast hem belandde. At hij geen pateeke bij de buren, dan proefde hij van de rust.