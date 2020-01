'100 dagen' op Eén: 'Waar zijn alle kinderen gebleven?'

Is het welvoeglijk om zulke feiten onweerstaanbaar grappig te vinden? Niettemin: ‘100 dagen’ begon met taferelen van dat aan Chrysostomos opgedragen gelag. We zagen Beau, de eerste van tien late tieners die gevolgd werden tijdens die laatste honderd dagen, die niet alleen het vooruitzicht van afstuderen inhielden maar ook een entree in wat dan ‘de echte wereld’ heet te zijn. Beaus ouders waren gescheiden maar woonden, als neergepend door een sitcomscenarist, nog altijd in aanpalende woningen: eten deed Beau in het ene huis, slapen in het andere.

Afstuderen betekende bij Beau intreden in het leger: een idee dat hij vrij van ‘Kamp Waes’ had opgedaan, maar waarbij zijn familiebanden niet vrijuit gingen – vader, moeder, stiefvader én broer staken in uniform. Die laatste noemde Beaus keuze ‘vanzelfsprekend’. Wanneer z’n broer er even niet was, zuchtte Beau dat zulke druk hem soms dwarszat. Thuis hield zijn moeder hem gedienstig vast bij de enkels terwijl hij buikspieroefeningen uitvoerde. De volgende aflevering deed zijn vader hetzelfde, weliswaar in de belendende woning.