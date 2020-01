Vranckx’ weifelen was gelukkig van voorbijgaande aard, al durfde hij toch niet meer uitgaan van z’n eigen expertise en trok hij in ‘Tussen oorlog en leven’ (★★1/2) telkens met een tweespan BV’s ten oorlog. De bedoeling, zo legde hij uit, was om het wapengekletter door een ander paar ogen te aanschouwen, alsof hij de zijne na goed drie decennia internationale heibel, bommen als zaden en de dood als oogst, plots niet meer vertrouwde.

Zou het misschien wennen, de stank van een lijk onder een laag steengruis? Vranckx leek alleszins, in tegenstelling tot zijn gezelschap, niet al te zeer uit z’n lood geslagen bij de aanblik van de menselijke knoken die her en der uitstaken boven de puinhopen die het centrum van Mosul markeerden. Naar die stad, of wat ervan restte, had hij de olijke diskjockeys Dominique Van Malder en Joris Hessels meegetroond – in de auto had Vranckx hen al vakkundig de stuipen op het lijf gejaagd door te melden dat hij in zijn rijke carrière zelden erger gezien had dan Mosul. Het effect dat hij daarmee oogstte ontging hem niet, en soms, zoals wanneer hij een laptop bovenhaalde om die gruwel ook te tonen, leek hij er zelfs naar op zoek.