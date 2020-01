Hoe het met Herman Van Molle (artiestennaam van Herman Galan) gesteld is, mag de spreekwoordelijke Joost weten, maar in zijn strekkende afwezigheid heeft de openbare omroep alvast ‘1 jaar gratis’ weer opgediept. Daar hoorde je duidelijk vrolijk van te worden, want Thomas Vanderveken, die als presentator ad interim Van Molle probeerde te kanaliseren over de Baltische Zee heen, noemde de quiz zelfs ‘legendarisch’. Nu zal elk programma wel kans lopen om vroeg of laat als legendarisch bestempeld te worden als het maar lang genoeg weggeweest is, maar de laatste twaalf jaar was het toch eerder een zeldzaamheid om iemand in een opstoot van nostalgie, dan wel zinsverbijstering, heimwee naar ‘1 jaar gratis’ te horen opbiechten – laat staan dat je nog een winnaar bij naam kon noemen. Ook van zijn kandidaten wilde Vanderveken weten wie het origineel gezien had: niemand die echt enthousiast ‘Ja!’ kreet, en je kreeg stilaan de indruk dat er toch iets te hard op een herkenningseffect gehoopt werd.

Om dat in de hand te werken, was er aan het decor, een soort arena waarin ook nu niemand voor de lol een stel leeuwen losliet, amper gemorreld. Het spelverloop klonk ook nog vaag bekend: de drie kandidaten achterin het klassement krijgen door Vanderveken, die achter een soort spreekgestoelte schuilgaat, vragen voorgelegd die zelden zouden misstaan op de quizavond van een landelijke gilde. Wie weet met welk keurmerk de grootste klasse mosselen aangeduid wordt, komt al een heel eind. De andere deelnemers, die zich zonder veel morren als ‘achterban’ laten aanspreken, scharen zich in drommen achter één van de drie ongelukkigen, profiterend van de punten bij een goed antwoord. Dat geschuifel houdt doorgaans het midden tussen op het perron rondhangen tot de boemel komt en, in de keurigste gevallen, op zondagochtend aanschuiven bij de bakker. De sfeer was dan ook navenant. Als je Vanderveken mag geloven, komt er strategie kijken bij dat voorsorteren, maar voorlopig lijkt die ook zijn deelnemers nog te ontgaan. ‘Ik probeer er niet te veel bij na te denken,’ zei er één, wat een goed idee leek.