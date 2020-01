'Brain Man' op Canvas: 'Niks is te veel voor de bevordering van de neurowetenschap'

Maar verderop in de aflevering is hij verwikkeld in een minutenlang gesprek met een heerschap in labojas dat zichzelf ‘professor Tytgat’ noemt – Tietgat! – en daar maakt hij, met de zelfbeheersing van een fikkende boeddhistische tempelmonnik, niet één onstuimig mopje over. Vraagt een weldenkend mens zich van de weeromstuit af: wat stellen die ándere proeven dan nog voor?

Gelukkig is ‘Brain Man’ een programma dat je meer opzet voor de goede luim dan voor het wetenschappelijke inzicht. (Zeker voor steller dezes: de fysica en haar verwante vakgebieden worden door mijn hersenen even efficiënt geabsorbeerd als water door een spaghettizeef.) Het opzet? Otto-Jan Ham wil, met behulp van wandelende knuffelbeer én fysicus Bart Van Peer – in ‘De ideale wereld’ ook al de ideale sidekick – een beter brein bekomen, en hij heeft daar alles voor over. IJsberen, drugs nemen, een nieuwe taal leren... Niet voor één tietgat te vangen: niks is te veel voor de bevordering van de neurowetenschap.