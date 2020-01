'Op één': 'Een amalgaam van klagers en zagers'

Met dat thema kun je iets beginnen in België, waar asfaltschuimers thuis zijn, maar eerst werd je blootgesteld aan de vox populi: een verzameling talking heads die het er in grijstinten roerend over eens waren dat je op straat begeven bloedlink was. ‘We zijn een land van klagers en zagers,’ had één kop ook al gemord in de generiek. Zo’n verzuchting kon je desgewenst ook geklaag noemen.

Elk jaar vallen er in eigen land vijftigduizend gewonden tijdens het forenzen, wist Ilsen – gegoochel met statistieken is ‘Op één’ nooit vreemd geweest. Zo’n zeshonderd landgenoten per jaar overleven hun verplaatsing zelfs niet: cijfers waar de goedschikse presentator sip bij keek, maar later zou Ilsen melden dat België wat betreft verkeersdoden ergens onder aan de wereldranglijst bungelde, wat meeviel. Dat weetje werd je echter onthouden tot aan het eind, waar het ingezet werd als pointe waar nochtans niet naartoe gewerkt was. Het blijft namelijk aldoor gissen of ‘Op één’ nu over eigen land gaat of net niet: Ilsen bevindt zich dan wel de hele aflevering hoofdzakelijk elders, bij zijn bevindingen betrekt hij telkens hoe het er thuis aan toegaat, wat de duidelijkheid niet altijd ten goede komt.