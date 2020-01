'Dertigers' op Eén: 'Kwaliteit trekt zich geen knijt aan van leeftijd, nog van afnemers'

‘Het voelde heerlijk toen critici moesten toegeven dat het publiek ‘Dertigers’ wel kon smaken,’ jubelde een actrice van ‘Dertigers’ laatst in dit blad. Er klonk triomf in, alsof dienstdoende recensenten wel konden inpakken nu het volk geordonneerd had dat het ‘Dertigers’ nu ook weer niet zoveel gruwelijker om uitzitten vond dan ‘Van Gils & gasten’.