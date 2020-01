Fervente mediawatchers, die ondanks de uitvinding van de zakjapanner nog met turfstok voor het scherm zitten, berekenden dat ‘Expeditie Robinson’ intussen aan de zestiende jaargang toe was: een programma dat het zolang weet uit te zingen, moet het wel van iets anders hebben dan kwaliteit – om het met uw goedkeuren even somber in te zien.

Nog voor je pakweg een leunstoel door het scherm kon mikken, werd je opgezadeld met het kandidatenbestand. Dat leek zorgvuldig samengesteld en vertoonde daardoor een bovengemiddelde concentratie aan mensen die er net als de makers akte van genomen hadden dat beschaving, als het erop aankomt, maar een dun laagje vernis is, en bijgevolg stonden te popelen om als eerste aan het krabben te gaan. Ene Elroy gaf voor de camera toe liever oneerlijk te winnen dan eerlijk te verliezen, wat van hem vast een geharde partij maakt bij het dammen. Een Nelleke zwoer dan weer iemand voor de trein te douwen, mocht dat haar kansen op de eindzege begunstigen: in ‘Expeditie Robinson’ is ploerterigheid de knokploeg die de baan ruimt voor competitiviteit. Toevallig zijn het ook zulke types die zich bij aankomst op zo’n onbewoond eiland altijd als eerste ontdoen van alle kledij. Een bioloog weet daar vast raad mee.