Het vizier van Guy Mortier

1Familie

VTM, vrijdag 30 juni, 20.35

Het is de tijd van de seizoensfinales – zelfs ‘De buurtpolitie’ heeft er nu één! Niet dat ik per se kijk, ik volg het door de korte inhoud te lezen: altijd toplectuur. Ook voor ‘Een onvergetelijke dag’ (het programma van Neuville op Canvas, red.) is het vrijdag tijd voor de finale: na de zomer keren we niet terug, is ons verteld.

2Orange Is the New Black

Nu op Netflix

De vorige seizoenen heb ik er altijd doorgejaagd, bij het nieuwe vijfde seizoen probeer ik het een beetje te rekken. Maximum twee afleveringen per sessie! Dan nog zal ik er snel door zijn, maar gelukkig heb ik – in Humo! – gelezen dat ‘GLOW’, de nieuwe reeks van OITNB-bedenkster Jenji Kohan, ook de moeite is.

3Tour de France

Eén, zaterdag 1 juli, 15.10

Ik ben een matige fan van de koers, maar als ik thuis ben, zal ik bij de start van de Tour zeker voor de tv hangen. Heel dat gemoedelijke sfeertje errond, het commentaar van Michel Wuyts, hoe je een dutje kunt doen zonder echt iets te missen… zalig! Voor mij hoeft het zelfs niet spannend te zijn.