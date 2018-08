Het vizier van Guy Mortier

1Le Fils

Via iTunes

Ik heb even een abonnement op Netflix gehad, maar het filmaanbod viel me tegen. Op iTunes vind je wel zowat alles terug, en nu ben ik met mijn vriendin het volledige oeuvre van de gebroeders-Dardenne aan het herbekijken – heel knap hoe die een eigen stijl hebben kunnen ontwikkelen. ‘Le Fils’ is de volgende in de rij.

2Elton John’s Rocket Hour

Via Beats One

Beats One is het radiostation van Apple waar onder meer Pharrell Williams en Drake een programma hebben. Het beste is echter dat van Elton John. In het begin denk je: ‘Elton John? Moet dat?’ Maar hij draait de Stones, en daarna Queens Of The Stone Age, met wie hij een nummer heeft opgenomen, en gaandeweg besef je: hij is een muziekfreak die álles volgt.

3The Tim Ferriss Show

Via iTunes

Een podcast van de Amerikaanse levensgoeroe Tim Ferriss, schrijver van onder meer ‘The 4 Hour Workweek’. Hij praat elke week een uur lang met een gast die uitblinkt in zijn of haar vakgebied – atleten, schrijvers, CEO’s – over hun werk, hun dagelijkse routines, hoe je beter kunt worden in wat je doet. Heel interessant.