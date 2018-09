Het vizier van Guy Mortier

1Maigret

Eén, vrijdag 8 september, 20.40

Ik ben een groot liefhebber van inspecteur Maigret en de Franse tv-serie is een klassieker, dus vroeg ik me af hoe de Britten én Rowan Atkinson het ervan zouden afbrengen. Maar de eerste aflevering was erg goed, en Atkinson bewijst nog maar eens dat komieken ook uitstekende acteurs kunnen zijn.

2Achter de dijken

NPO 2, vrijdag 8 september, 21.10

Een reeks over het calvinisme en de Nederlandse volksaard. Voor mijn boek over wat er was gebeurd als België en Nederland bij elkaar waren gebleven, is me opgevallen hoe diep de godsdienstige verschillen zijn. Sommige Nederlandse websites kun je op zondag bijvoorbeeld niet lezen.

3Iedereen beroemd

Eén, elke weekdag, 19.40

Dit seizoen breng ik elke week een rubriek waarin ik statistieken over ‘de gemiddelde Belg’ toelicht. Het valt me op hoe moeilijk het is om iets goeds te brengen voor een breed publiek, en ‘Iedereen beroemd’ slaagt daar al jaren in. Mensen die hun hart luchten tegen een koffer: waanzin op tv, maar vaak knap.