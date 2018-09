Het vizier van Guy Mortier

1Peaky Blinders

Netflix

Ik was een grote fan van de vorige seizoenen (halló, Cillian Murphy!) en was dus erg benieuwd toen Tim Mielants tekende voor de regie van seizoen drie. Ik moet eerlijk toegeven: in deze jaargang leek de beeldvoering een beetje te primeren op het scenario, maar toch blijft het een topreeks.

2De rechtbank

VIER, elke dinsdag, 20.35

Ik spreek nu voor mijn eigen winkel, maar productiehuis Woestijnvis blijft toch de absolute top wat betreft humaninterestprogramma’s. Elk tv-seizoen opnieuw vinden ze kleurrijke, inspirerende figuren die met respect worden getoond. En dat geldt niet alleen voor ‘De rechtbank’.

3The Voice van Vlaanderen

VTM, vrijdag 15 september, 20.40

Ik hou van talentenshows. Ik kan ongelofelijk genieten van andermans talent. Ik had zelf graag fantastisch kunnen zingen of dansen, maar acteren is ook leuk. ‘The Voice’ is alleszins topentertainment. Vooral de blind auditions, waarin elke nieuwe kandidaat nog een verrassing is. Kippenvel!