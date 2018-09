Het vizier van Guy Mortier

1Tytgat Chocolat

Eén, zondag 24 september, 21.25

Ik had het niet verwacht, maar ik ben hier tijdens de eerste aflevering verliefd op geworden. Een mooie en integere reeks, waarin mensen met een beperking niet worden behandeld als een ‘sociaal projectje’ maar gewoon als volwaardige acteurs. En dat voel je aan het resultaat. Alle respect voor de makers.

2Die huis

Eén, dinsdag 26 september, 20.40

Omdat ik nu zelf bezig ben met een programma voor Eric Goens heb ik al een stukje gezien van de eerste aflevering, met Sabine Hagedoren. Ik raak niet snel ontroerd, maar die fragmenten hebben me echt naar de keel gegrepen. Zo eenvoudig en zo sterk. Heel benieuwd naar de rest dus.

3Ozark

Nu te zien op Netflix

Bij veel series haak ik af bij de eerste of de tweede aflevering, maar deze misdaadreeks over een financieel adviseur die met zijn gezin op de vlucht moet voor de maffia en de politie, heb ik bijna in één keer uitgekeken. Traag, sfeervol en donker, maar ook spannend. Even goed als ‘House of Cards’.