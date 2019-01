'AlphaGo': go artificiële intelligentie!

DOCU Sedol is de onbetwiste kampioen in Go, een bordspel dat erg populair is in Azië, en hij staat bekend voor zijn creatieve en originele spelmethodes vol zetten die een modale speler nooit zou bedenken. Wanneer hij in maart 2016 een hotel in Seoel binnenstapt om het in een toernooi van vijf matchen op te nemen tegen een computer, verwacht hij dan ook om met een forfaitscore te winnen – maximaal één spelletje ziet hij zichzelf verliezen. Het vervolg kunt u raden: AlphaGo, een door Google ontwikkeld algoritme, veegt de vloer aan met Sedol, die in een paar dagen tijd alles waarvoor hij gewerkt heeft ziet instorten. Uiteindelijk wordt het 4-1 voor de computer. Voor ‘AlphaGo’ sloegen de makers een week lang hun tent op in het Four Seasons-hotel van Seoel. Het resultaat is een even meeslepende als ontnuchterende documentaire over artificiële intelligentie.