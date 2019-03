De documentaires die u graag informeren (van 9 tot 15 maart)

TLC, vrijdag 9 maart, 22.50

ACTUA Reconstructie van de bizarre moord op de Zweedse journaliste Kim Wall, die vorige zomer aan boord ging van de duikboot van de Deense uitvinder Peter Madsen en daar door hem om het leven gebracht zou zijn.

BBC 2, vrijdag 9 maart, 22.00

ACTUA Nieuwe BBC-docu over hoe Vladimir Poetin zich opwerkte tot de man die alle touwtjes in handen houdt in Rusland. Met getuigenissen van onder meer Garry Kasparov, ex-schaakkampioen en tegenstander van Poetin.

Canvas, zondag 11 maart, 22.30

WO II Binnenkort start Ken Burns’ meesterwerk ‘The Vietnam War’ op Canvas. Eerst krijgt WO II nog aandacht, met deze film over de slachting door een nazipantserdivisie in Oost-Europa.

Canvas, dinsdag 13 maart, 21.15

WO II ... En met dit portret van de vrouw van Hitlers propagandachef Joseph Goebbels, die op het einde van de oorlog samen met haar man en zes kinderen zelfmoord pleegde in Berlijn.

NPO 2, dinsdag 13 maart, 20.25

ACTUA Jan Terlouw doet zijn visie op een duurzame toekomst voor de mensheid uit de doeken, met de hulp van wetenschappers die onderzoek doen naar hernieuwbare energie en afvalbestrijding.