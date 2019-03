'78/52: Hitchcock's Shower Scene': een documentaire over de iconische moordscène uit 'Psycho'

FILM Het bloedbad duurt nauwelijks 45 seconden, maar spreekt bijna zestig jaar na de release van de film nog altijd zo tot de verbeelding dat er nu een volledige documentaire over is gemaakt, die bijna even lang is als ‘Psycho’ zelf. ‘78/52: Hitchcock’s Shower Scene’ reconstrueert hoe alles precies is opgenomen – de cijfers verwijzen naar het aantal standpunten en cuts in de scène – maar toont ook hoe revolutionair de aanpak van Hitchcock in 1960 was. Door zijn beslissing om zijn hoofdpersonage (gespeeld door een grote ster) al na een halfuur om het leven te brengen, maar ook door de gruwelijke, voyeuristische manier waarop dat gebeurde. Zoals Brett Easton Ellis, filmkenner en schrijver van ‘American Psycho’, het samenvat: ‘Vanaf dat moment werd het acceptabel om moord als een vorm van entertainment te beschouwen.’