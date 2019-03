'The Omen': een klassieker in zijn genre

HORROR Met voorsprong de beste daarvan was Richard Donners ‘The Omen’, een sfeervol creepfest, waarin Gregory Peck een Amerikaans politicus speelt wiens zoontje dood geboren wordt. Hij adopteert dan maar een gelijktijdig geboren baby, die (cue de onheilspellende muziek!) het kind van de duivel zelve blijkt te zijn. De plot is behoorlijk silly – met pareltjes van dialogen zoals: ‘Zijn moeder was een jakhals!’ – maar Donner voert de spanning heel mooi op en Lee Remick is perfect geloofwaardig als moeder die stilaan doodsbang wordt voor haar eigen kind. De beruchte onthoofdingsscène, Billie Whitelaw als sinistere kinderoppas, de barokke filmmuziek van Jerry Goldsmith en dat waarlijk diabolische eindshot: ‘The Omen’ is terecht een klassieker geworden in het genre.