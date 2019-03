'An Inconvenient Sequel: Truth To Power': een portret van Al Gore's activisme voor het klimaat

DOCU Spoiler: nog steeds niet al te best. Waar de eerste film niet veel meer was dan een geïllustreerde lezing door Al Gore, is deze sequel meer een portret van Gore’s activisme. We zien de ex-vicepresident in rubberlaarzen door de ondergelopen straten van Miami plensen en vergaderen met wereldleiders, in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. Hoewel de film soms wat manipulatief is (die thrillermuziek!) en Gore wat té bewonderend wordt voorgesteld, is de boodschap nog steeds relevant en begeesterend. (dvd)