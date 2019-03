'Annihilation': een existentiële klepper met een psychedelisch kantje

FILM Straffer nog: deze tweede prent van schrijver-regisseur Alex Garland (‘Ex Machina’) is één van die zeldzame huiverfilms die onder je huid kruipen, niet vanwege de schokeffecten – ze zijn er wel! – maar door het existentiële doemgevoel dat de bijwijlen psychedelische beelden uitademen. Het verhaal in een notendop? Na de inslag van een komeet is er rond een afgelegen vuurtoren een Gloed ontstaan, een mysterieuze, doorschijnende koepel. Nadat enkele militaire teams er spoorloos verdwenen, trekt ook Natalie Portman het ongewisse in, samen met enkele andere wetenschappers (zoals Tessa Thompson en de geweldige Jennifer Jason Leigh). Wat gebeurt er allemaal onder die koepel? Onze kop eraf als we dat hier prijsgeven! ‘Annihilation’ ligt even dicht bij ‘2001’ of ‘Stalker’ als bij ‘Alien’ of ‘Predator’ – en is een belevenis om te aanschouwen! (vvp)