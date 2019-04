De weemoed van de brandweerman: 'Een goeie brand is als een symfonie'

Kapitein Erwin Struyck «Een goeie brandweerman heeft in de eerste plaats respect voor de brand. Elke buitenstaander kan op de plaats van de ramp aankomen en mompelen: ‘Och, die paar vlammetjes, is dat alles?’ Maar de ervaren pompier weet dat zo’n kampvuurachtig niemendalletje, waar je in de winter gezellig je handen aan zou willen warmen, plots kan oplaaien tot een vlammenzee die in een paar uurtjes een stadsdeel in de as kan leggen. Je moet in zo’n vuurtje een toekomst durven te zien, mogelijkheden. Ik zeg weleens: ‘Het moet klikken tussen de brandweerman en de brand.’ Het is alsof je plots een oogverblindende vrouw ontmoet, en heel je wezen schreeuwt: ‘Zij is het!’ Respect is noodzakelijk, maar het is slechts een eerste stap.»

HUMO U refereert aan de liefde.