De documentaires die u graag informeren (van 6 tot 12 april)

Nierentrafiek

Canvas, zaterdag 7 april, 20.10

ACTUA Driedelige documentairereeks waarin de jonge Brits-Afghaanse journaliste Nelufar Hedayat overal ter wereld op zoek gaat naar smokkelroutes en zwarte markten voor drugs, wapens en zelfs lichaamsdelen.

Tegenlicht: Slag aan de Donau

NPO 2, zondag 8 april, 21.05

ACTUA Docu over de Central European University in Boedapest, die opgericht is door multimiljardair George Soros en wegens hun progressieve houding een doorn in het oog is van de nationalistische regering-Orbán.

De zaak gebroeders R.

NPO 2, maandag 9 april, 20.55

MISDAAD Vijf jaar geleden werden in het noorden van Nederland drie mensen brutaal vermoord, door twee uit Brazilië geadopteerde broers. De twee werden onlangs veroordeeld tot levenslang. Deze documentaire bekijkt de zaak en de aanloop naar het proces.

Life and Death Row

Canvas, maandag 9 april, 23.05

MISDAAD Derde seizoen van de BBC-docureeks over terdoodveroordeelden in de Verenigde Staten. De eerste aflevering gaat over John Henry Ramirez, die in 2004 een man doodstak en een jaar geleden werd geëxecuteerd.

Onbehagen

NPO 2, dinsdag 10 april, 23.05

FILOSOFIE Nieuwe vierdelige reeks waarin schrijver en columnist Bas Heijne zich afvraagt hoe het komt dat de idealen van de verlichting steeds meer onder druk staan, en waarom zoveel mensen een gevoel van ‘onbehagen’ hebben.