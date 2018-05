Ben Crabbé maakt geen plaat: 'Ik ben Karen Damen niet'

Ben Crabbé «In de eerste aflevering, over De Bruyne, heb ik Jan Mulder, Erik Van Looy en Gouden Schoen Ruud Vormer te gast. Zeer onderhoudend, ook al omdat Vormer een openbaring is als gesprekspartner. Hij wil na zijn carrière graag als analist verdergaan: geen gek idee, want hij is ervoor in de wieg gelegd. Hij is grappig, geïnteresseerd en geïnformeerd: alles wat je als analist nodig hebt. Een Hollander, ja, maar ik ben altijd geweldig vóór Hollanders geweest.»

HUMO Over de Rode Duivels gesproken: vind jij dat…