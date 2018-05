Als er één goede reden is waarom ‘Belpop’ een nieuw seizoen moest krijgen, dan wel dat Luc De Vos stierf net nadat het Canvasprogramma er na zeven jaargangen mee was opgehouden. In de achtste reeks krijgt de Gorki-frontman alsnog zijn welverdiende eigen aflevering, waarin onder anderen broer Erik De Vos, weduwe Sandra Heylen en muzikanten als Stijn Meuris en Patrick Riguelle terugblikken op het woelige leven van ‘Vos’. Ook Bert Huysentruyt, acteur in onder meer ‘De zonen van Van As’ en ‘Hoe zal ik het zeggen?’ én de laatste drummer van Gorki, komt aan het woord.