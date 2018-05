'Dear White People': nog meer intelligente én amsuante tv in seizoen 2

SERIE Daar zit het typisch Amerikaanse thema wellicht voor iets tussen: de serie gaat vooral over de moeilijke rassenverhoudingen in het land van Donald Trump en #BlackLivesMatter. ‘Dear White People’ speelt zich af op een prestigieuze universiteit waar blank en zwart schijnbaar harmonieus naast en door elkaar leven. Alleen wordt de tweede groep toch vaak op één of andere manier achtergesteld, bijvoorbeeld doordat de bewakers op de campus veel harder optreden tegen zwarte jongeren met een grote mond dan tegen blanke relschoppers. In haar radioprogramma ‘Dear White People’ klaagt Samantha White die ongelijkheid aan. Haar ervaringen en die van haar zwarte én blanke vrienden vormen de ruggengraat van de verhalen. Het klinkt als een sociologisch traktaat, maar gelukkig was ‘Dear White People’ in het eerste seizoen vooral erg intelligente en goed gemaakte televisie, waar je tegelijk ook iets van kon bijleren.