SERIE ‘Babylon Berlin’ is haast even druk en chaotisch: het is tegelijk een doorwrochte crimi, een spionagethriller, een sfeervolle noir en een sociopolitieke historische schets, met zoveel jazzy door elkaar kronkelende verhaallijnen dat je er makkelijk de draad in kunt kwijtraken. Geen nood: dankzij de rijke variatie aan dubbelgelaagde en interessante personages blijft het zelfs dán boeiend kijkvoer.