'A man of Integrity': pittig drama over de corruptie van een autoritair regime

FILM De internationaal gelauwerde filmmaker kwam net terug van het filmfestival van Cannes, waar hij in de prijzen was gevallen met ‘A Man of Integrity’. Niet toevallig een clandestien gefilmd drama over een kleine man die moet opboksen tegen de corruptie van een autoritair regime. Via het verhaal van een koppige kweker van siervissen die vecht tegen het bedrijf dat op zijn grond aast, stuurt Rasoulof enkele pittige bedenkingen over onderdrukking en persoonlijke verantwoordelijkheid de wereld in.