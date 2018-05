'Reset': wanneer het leven weer van nul begint

HUMAN INTEREST Geen idee hoe het komt (slecht eten in het bedrijfsrestaurant? Woekerprijzen voor antidepressiva in de apotheken rond de Reyerslaan?) maar de VRT blijft in 2018 maar reeksen over zware onderwerpen afvuren. De nieuwste telg is ‘Reset’, een zesdelige documentaireserie over mensen die na een traumatische ervaring of een ernstige medische diagnose hun leven weer van nul af aan moeten beginnen. In de eerste aflevering is dat Nathalie, een jonge moeder die tegen borstkanker strijdt, in de tweede is het een rechter die na een skiongeval in een rolstoel terechtkomt en zich daarna inzet voor meer faciliteiten voor rolstoelpatiënten. De nadruk ligt gelukkig vooral op het herstel, op de kracht die de getuigen hebben gevonden om hun leven weer op de rails te krijgen. Samen met de reeks komt er online een platform, resetverhaal.be, waar mensen die iets traumatisch hebben meegemaakt hun ervaringen kunnen delen en troost en inspiratie bij elkaar kunnen vinden.