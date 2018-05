FANTASY De achtste film uit de ‘X-Men’-franchise (de negende als je ‘Deadpool’ meetelt), zal wellicht de laatste zijn voor regisseur Bryan Singer, die eerder dit jaar werd beschuldigd van seksueel misbruik. In ‘Apocalypse’ komt de mutant En Sabah Nur (Oscar Isaac) na duizenden jaren weer tot leven. Hij rekruteert onder anderen Magneto (Michael Fassbender) om de wereld in puin te leggen. Geen metropool en geen monument blijft gespaard – in de meest provocerende scène vernietigt Magneto, een Holocaust-overlevende, zelfs Auschwitz. Singer heeft de actiescènes goed onder controle en bij alle excessen vergeet hij niet waar de serie écht over gaat: outsiders die ofwel wraak willen nemen, ofwel vrede willen stichten.