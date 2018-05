'Evil Genius': true crime-docuserie over de meest waanzinnige bankoverval ooit

DOCU Het verhaal is waanzinnig: in de zomer van 2003 probeert een pizzabezorger in de stad Erie, Pennsylvania, een bank te overvallen. Hij heeft een bom rond zijn nek en wanneer de politie ter plaatse komt, ontploft die. Later vinden agenten een briefje in zijn auto waaruit blijkt dat hij van een afstand gegijzeld werd en de bankoverval slechts de eerste van drie proeven was die hij tot een goed einde moest brengen om van de bom bevrijd te worden. De ware toedracht komt pas een paar jaar later naar boven, wanneer een vrouw tot bekentenissen overgaat en het hele complot uit de doeken doet. De dame in kwestie zit op dat moment trouwens al in de cel, omdat de politie een lijk in haar diepvriezer heeft gevonden. Enfin, u moet ‘Evil Genius’ zien om het te geloven, en dan nog.