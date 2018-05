'The Letdown': het leven van een kersverse moeder is soms gewoon zo kut dat het komisch wordt

SERIE In ‘The Letdown’ maken we kennis met Audrey, een kersverse moeder die uiteraard heel blij is met haar jonge spruit, maar ook worstelt met de minder vrolijke kantjes: lekkende borsten, slapeloze nachten, fysieke en mentale uitputting en een bruusk tot stilstand gekomen sociaal leven. Helpen ook al niet: een echtgenoot die er zelden of nooit is, (schoon)ouders die ondanks hun goede bedoelingen alleen maar bijdragen tot de ellende én Audreys gespreksgroep voor jonge moeders die door een drilsergeant wordt geleid.