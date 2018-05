FILM Hij castte Rooney Mara en Casey Affleck, de hoofdrolspelers uit zijn romantische misdaaddrama ‘Ain’t Them Bodies Saints’ in dit spookverhaal voor volwassenen, over een Texaans koppel waarvan de man na zijn dood in huis blijft ronddwalen. Fans van Ben Afflecks kleine broertje kunnen hun hart ophalen maar ook haters hoeven ‘A Ghost Story’ niet over te slaan: Affleck zit nagenoeg de hele film onder een laken. Spooky!