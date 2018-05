Dieter Coppens: 'Ik ben geen vent die zich laat aflikken door een hond'

Dieter Coppens «Mijn neef Staf was een idee aan het uitwerken voor een programma over dierenartsen, en ik was ongeveer tezelfdertijd op een gelijkaardig format aan het broeden. We hebben onze twee ideeën samengevoegd tot ‘Animalitis’: een programma over dieren, maar zeker ook over mensen die iets met dieren hebben.

»Ik volg biologen en dierenartsen, echte bollebozen, die in binnen- en buitenland op hoog niveau werken. Dat zijn onder meer een dierenarts die een hartoperatie uitvoert bij een chihuahua, een paardenchirurg die mensen van heinde en verre komen opzoeken en een vrouwelijke dierenarts uit Gullegem die al jarenlang wilde dieren verzorgt in Zuid-Afrika. En ik ben net terug uit Borneo, waar ik de Nederlandse bio-ingenieur Willie Smits gevolgd heb, die orang-oetans opvangt die wees zijn geworden door de boskap. De palmolie-industrie barst daar uit haar voegen – ze gebruiken dat spul in zowat alles, van shampoo tot chocopasta. Voor ze bomen gaan kappen, schieten ze er de volwassen orang-oetans simpelweg uit. De kleine weesjes worden vervolgens verkocht aan particulieren, en zo komt het dat je in Borneo weleens een orang-oetan aan een ketting bij een storthoop ziet zitten. Willie Smits probeert die dieren allemaal in beslag te nemen en opnieuw klaar te stomen voor het leven in de jungle. Lange tijd heeft hij veel tegenkanting ondervonden, want zelfs hooggeplaatste officieren van het leger en de politie hadden thuis een orang-oetan zitten. Maar sinds een tijdje zijn de zaken ten goede aan het veranderen.»