In 2011 deed een pedofilieschandaal het Amerikaanse college football op zijn grondvesten daveren. Een assistent-coach van de Penn State Nittany Lions werd ervan beschuldigd meer dan vijftig kinderen te hebben misbruikt. De zaak leidde ook tot het ontslag van Joe Paterno, de alomgevierde coach die de universiteit op de kaart zette als college football-grootmacht. In de HBO-film ‘Paterno’ volgen we de coach (een rol van veteraan Al Pacino) na het uitbreken van het schandaal.