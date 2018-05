'Dagelijkse Kost': wij willen Katrien zien

Katrientje «Ik heb niet de ambitie om bekend te worden, en ik zit al helemáál niet op vriendschapsverzoeken van onbekenden te wachten. Niet iedereen heeft eerbare bedoelingen, hè? We kregen ooit eens een mail van een meneer die schreef: ‘Die Katrien met haar warme stem zou van mij weleens in beeld mogen komen. PS Mag in bikini.’ Dat is toch #MeToo, hè? (lacht) Daarom laat ik het maar zo dat Jeroen me Katrientje noemt, ook al heet ik niet zo. En als we buiten gaan draaien en de mensen komen vragen wie Katrientje is, dan wijs ik altijd naar een ander vrouwelijk crewlid.»

'Ik kom alleen in beeld verkleed als selder of banaan'

HUMO Krijg je ook weleens leuke reacties?

Katrientje «Ik heb eens in een aflevering gezegd dat ik thuis geen friteuse heb. Een bejaard koppel schreef ons dat het op het punt stond om naar een serviceflat te verhuizen, en dat hun oude toestel daar toch niet meer van pas kwam (lacht). En nu we sinds kort op de Nederlandse tv te zien zijn, hebben we ook daar veel fans: sommigen komen speciaal naar Leuven om voor het raam te staan zwaaien, of om gewoon binnen te wandelen – wat dat betreft, kennen ze minder schroom. Onlangs, op Koningsdag, kwam er een Nederlandse vrouw over de vloer die Jeroen een tompouce aanbood met oranje glazuur, en mij – echt waar – een oranje afwasborstel.»