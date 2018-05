De hemel volgens Bouba: 'Een week 'Thuis' inhalen met Danira en een pak friet'

HUMO De opnames dateren van vijf maanden geleden: Danira en jij waren blijkbaar niet bang dat jullie relatie al vóór de uitzenddatum voorbij zou zijn?

Bouba Kalala «Tja, daar hebben we eigenlijk niet zo bij stilgestaan (lacht). Presentator Kobe Ilsen is een goeie vriend van Danira: omdat hij het zo vriendelijk gevraagd had, hebben we toegezegd. Voor mij was het de eerste keer dat ik aan zoiets meedeed, maar het is heel goed meegevallen. Leuk ook dat de wijzen alle drie acteurs uit ‘Thuis’ waren.»