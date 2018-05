Aad de Mos «Dat momentje moet je me gunnen, hoor. Drie jaar eerder hadden diezelfde heren me de laan uitgestuurd, drie wedstrijden vóór het einde van de competitie, terwijl we een straatlengte voorsprong hadden op de nummer twee. Ze hebben me toen de titel ontnomen, en dat neem ik ze nog steeds kwalijk.»

HUMO Waarom deden ze dat?