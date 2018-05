De menselijke proefkonijnen van de atoomoorlog getuigen in 'The Atomic Soldiers'

The Atomic Soldiers

OORLOG Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog begon het Amerikaanse leger met grootscheepse atoomproeven in de woestijn van Nevada – op 70 kilometer van Las Vegas – en in de Grote Oceaan. De proeven kaderden in een nucleair programma dat tot ver in de jaren 50 zou blijven doorlopen. Om die in totaal ruim duizend atoomproeven te organiseren, werden zowat 400.000 soldaten ingezet, proefkonijnen die niet wisten wat het programma precies inhield of wat de gevaren waren van de nucleaire straling die ze over zich heen kregen. De missies waren geheim, dus mochten de zogenaamde ‘atomic soldiers’ decennialang ook niets vertellen over wat ze gezien en gedaan hadden. Na meer dan 40 jaar gedwongen stilte vertellen enkele van de laatste overlevenden in de documentaire ‘The Atomic Soldiers’ alsnog hoe hun leven getekend werd door hun rol in de atoomproeven.